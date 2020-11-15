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Новости > Японские ученые обнаружили новое катастрофическое последствие глобального потепления

Японские ученые обнаружили новое катастрофическое последствие глобального потепления

Александр Панько
15.11.20 13:22
168
Японские ученые обнаружили новое катастрофическое последствие глобального потепления

Главное: Японские ученые обнаружили связь между глобальным потеплением и усилением ураганов на Земле.

Детали: Ученые из Окинавского института науки и технологий пришли к выводу, что изменение климата усилило ураганы. Как сообщает Lenta.ru, это может привести к усугублению катастрофических последствий, так как теперь им требуется больше времени, чтобы ослабнуть над сушей.

Проанализировав ураганы в Северной Атлантике, обрушившиеся на сушу за последние полвека, исследователи обнаружили, что в течение первого дня нахождения над сушей ураганы ослабевали почти в два раза медленнее, чем 50 лет назад.

Результаты компьютерного моделирования показали, что между повышением температуры океана и силой циклонов существует прямая связь, так как ураганы, появляющиеся над океанами, температура которых постоянно повышается, несут с собой больше влаги.

Из-за этого повышается и количество осадков, которое может достигать катастрофического уровня.

Таким образом, стихийные бедствия по мере глобального потепления станут более разрушительными и будут затрагивать людей, живущих там, куда ураганы раньше не добирались. При этом прибрежные территории подвергаются угрозе обширных затоплений из-за обильных ливней.

В тему: В середине октября 2020 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешнее столетие может оказаться последним для человечества, если оно не начнет борьбу с глобальным потеплением.

Тогда же ООН констатировала «ошеломляющий» рост природных катастроф в мире за первые два десятилетия XXI века. Землетрясения, ураганы, наводнения и другие стихийные бедствия, связанные с глобальным потеплением, привели к гибели большого числа людей и вызвали огромные экономические потери.

Напомним: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

Летом 2020 года на архипелаге Шпицберген температура воздуха поднялась до 21,7 градусов тепла. Это стало рекордом за все время наблюдений.

По данным Всемирной метеорологической организации, что аномально высокие летние температуры в этом году негативно повлияли на ледники в Альпах. Так, ледник Туртманн раскололся надвое, потеряв триста тысяч кубометров снега, а ледник Планпинсье терял более пятисот тысяч кубометров льда ежедневно.

Тэги: Япония, наводнение, мир, наука, ураган, глобальное потепление, стихия

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