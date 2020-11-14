«Оппозиционная платформа — За жизнь» вытесняет «Слугу народа» с лидирующих позиций по симпатиям украинцев, — Медведчук

Местные выборы ярко подчеркнули наметившуюся еще в прошлом году тенденцию: «Оппозиционная платформа — За жизнь» вытесняет «Слугу народа» с позиций лидирующей на всеукраинском уровне политической силы. Об этом заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба политсилы.

Он напомнил, что ОПЗЖ на местных выборах победила в шести регионах, «Европейская солидарность» ‒ в пяти, и только в четырех регионах победу одержала партия «Слуга народа», хотя летом 2019 года «слуг» поддержали в 22 областях. Кроме того, согласно опросу КМИС, опубликованному на этой неделе, ОПЗЖ стала лидером в рейтинге политических партий по стране, набрав 22,1% голосов респондентов в то время, как «слуги» — 18,7%.

По мнению политика, потеря доверия украинцев к партии власти произошла из-за продолжения политики экс-президента Петра Порошенко уже новой властью. В результате мир на Донбассе так и не был достигнут, антисоциальные реформы продолжились, а борьба с коронавирусом была полностью провалена.

«В итоге единственной партией, которая последовательно декларирует радикальное изменение экономического курса, направленного на создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций, снижение коммунальных тарифов и защиту социальных гарантий граждан, а также национальную политику, цель которой ‒ „сшивание“ страны, является „Оппозиционная платформа — За жизнь“. Именно такая последовательная позиция партии привела к тому, что граждане Юго-Востока Украины, которые еще год назад голосовали за „слуг народа“, сегодня поняли, кто действительно защищает их интересы. Благодаря такой позиции, наша партия на местных выборах уверенно победила в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях, а в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях стала второй», — отметил Медведчук.

Политик добавил, что результаты местных выборов также показали, что ОПЗЖ — партия не только Юго-востока страны, а всей Украины, поскольку и в столице, и в ряде западных и южных областей партия заняла лидирующие позиции.

Он также подчеркнул, что у партии есть план по достижению мира на Донбассе, который был поддержан всеми сторонами конфликта и Европой. И это, по его словам — один из главных приоритетов ОПЗЖ. Относительно снижения тарифов и создания новых рабочих мест, что тоже в приоритетах партии, Медведчук напомнил о достигнутых договоренностях с руководством РФ о снижении цен на газ и снятии санкций с отдельных украинских предприятий. Если бы этот процесс был обоюдным, по мнению политика, здесь можно было бы достичь намного более серьезных результатов, которые дали бы серьезный толчок развитию экономики.

«Достигнута принципиальная договоренность о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса „Спутник V“ ‒ единственной в мире вакцины, в очередь за которой выстроились более 50 стран мира. И еще один важный момент — это гуманитарная повестка дня. „Оппозиционная платформа — За жизнь“ проводит политику „сшивания“ страны. Простыми словами, это политика сглаживания острых углов, расхождений в мировоззрении украинцев на западе и востоке страны», — подчеркнул Медведчук.

«Речь не только о том, что „Оппозиционная платформа — За жизнь“ предлагает стране, но и о том, что мы уже это делаем, находясь при этом в оппозиции. Пока прозападные партии ведут аморфную политику, активничая исключительно в соцсетях, „Оппозиционная платформа — За жизнь“ идет к людям, а руководство партии уже имеет на руках договоренности, которые после прихода к власти будут реализованы в интересах украинских граждан», — резюмировал политик.