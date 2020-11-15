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Новости > Стало известно, когда в Украину могут завезти вакцину от коронавируса

Стало известно, когда в Украину могут завезти вакцину от коронавируса

Агата Кловская
15.11.20 09:09
841
Стало известно, когда в Украину могут завезти вакцину от коронавируса

Главное: Вакцина от коронавируса в Украину может быть завезена во втором квартале 2021 года. Первая партия составит около 1,25 млн доз.

Детали: Первая партия вакцины от COVID-19 может попасть в Украину уже во втором квартале 2021 года. Украина может рассчитывать на 8,34 млн доз вакцины до конца 2021 года. Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт в комментарии Deutsche Welle.

Как пояснил представитель ВОЗ, согласно инициативе COVAX, каждая страна получит вакцину от коронавируса в количестве 20% от количества населения.

«Транш, покрывающий 20 процентов населения страны, скорее всего, будет распределен среди взрослых с высоким риском, как, например, пожилые люди и лица, страдающие заболеваниями», — рассказал Хабихт.

Глава офиса ВОЗ отметил, что первый транш, который получит Украина, составит около 1,25 млн доз, что составляет 3% населения страны, согласно данным Госслужбы статистики.

«Они, по предварительным предположениям, могут быть доступными в стране во втором квартале следующего года», — добавил он.

В тему: 19 ноября решится вопрос поставок вакцины от коронавируса в Украину. Наша страна получит около 8,5 млн доз.

Вакцину от коронавируса Украина получит по специальной цене. Для населения ее попытаются сделать бесплатной.

Тэги: Украина, общество, здоровье, вакцина, новости Украины, коронавирус

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