Во Львове придумали оригинальный способ, как обойти карантин выходного дня

Главное: Во Львове субботы и воскресенья сделали рабочими днями. Такой режим работы продлится до конца ноября.

Детали: Власти Львова сделали субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября. В эти дни, согласно решению, разрешено работать всем заведениям, которые ограничивает карантин выходного дня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

В постановлении Львовского исполкома речь идет о признании субботы и воскресенья рабочими днями до 30 ноября. В эти дни заведениям разрешено работать по правилам карантина будних — с 7:00 до 22:00.

Разрешается работать заведениям общественного питания, торгово-развлекательным центрам, заведениям культуры, спортзалам, фитнес-центрам и рынкам.

Также Львовский исполком обратился к Кабинету министров с просьбой отменить постановление о введении общего карантина и карантина выходного дня, принятое 11 ноября, как «неконституционное и наносящее вред малому и среднему бизнесу».

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