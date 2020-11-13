Главные новости за 13 ноября 2020 года

— С сегодняшнего дня в Украине вступает в действие карантин выходного дня. При этом на всей территории начинают действовать ограничения, характерные для «оранжевой» зоны.

— Ряд украинских городов отказались вводить карантин выходного дня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у мэров городов нет таких полномочий.

— По словам министра Кабмина Олега Немчинова, полный локдаун в Украине введут в случае локдауна медицинской сферы. Глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий объяснил, что это значит.

— Главный врач Феофании Игорь Семенов рассказал об условиях госпитализации президента Украины Владимира Зеленского. День его содержания в больнице обходится около 8 тысяч гривен.

— Бизнесмен из Тернополя Тарас Ковальчук зарегистрировал религиозную организацию «Братство лысых», чтобы обойти запрет на посещение заведений общественного питания в выходные дни.

— В Киеве полиция задержала троих человек, устроивших стрельбу в Святошинском районе. В результате происшествия три огнестрельных ранения получил работник патрульной полиции, который остановил подозрительный автомобиль.

— В результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве на Окружной дороге автомобиль такси въехал в остановку общественного транспорта. Есть жертвы.

— Украина стала девятой страной-участницей соглашения «Артемида», которое определяет общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

— МИД Китая и Папа Римский поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США.

— В мире еще есть места, где до сих пор не зафиксировано ни единого случая заражения коронавирусом. Большинство стран находится в южной части Тихого океана.

— Американский миллиардер Илон Маск почувствовал симптомы простуды и решил сдать тест на коронавирус. В итоге, по его словам, из четырех тестов два показали позитивный результат и два — негативный.