Деревья сохранили следы четырех взорвавшихся звезд в окрестностях Земли

Главное: Американские ученые связали увеличение концентрации изотопа углерода-14 в годичных кольцах деревьев со вспышками сверхновых в нашей галактике.

Детали: Ученые Университета Колорадо в Боулдере (США) установили связь между вспышками четырех сверхновых в окрестностях Земли за последние 40 тысяч лет и годичными кольцами у деревьев. Как сообщает Lenta.ru, исследователи проанализировали образцы древесины на наличие изотопа углерода-14, который образуется, когда космические лучи бомбардируют атмосферу Земли.

До сих пор ученые связывали возрастание концентрации углерода в годичных кольцах деревьев с солнечными вспышками. Однако в новой работе специалисты связали эти пики со сверхновыми.

Они проверили по оставшимся после вспышки туманностям, происходили ли за последние 40 тыс. лет взрывы звезд рядом с Землей, и выявили восемь сверхновых, подходящих под свои критерии. Из них четыре оказались наиболее подходящими кандидатами.

Так, одна из звезд взорвалась 13 тыс. лет назад на расстоянии 815 световых лет от Земли. Это привело к повышению концентрации углерода-14 почти на 3%.

Пока неясно, какое воздействие могут оказать такие близкие сверхновые на жизнь на Земле.

Справка: Сверхновая звезда или вспышка сверхновой — явление, в ходе которого звезда резко увеличивает свою яркость на 4–8 порядков (на 10-20 звездных величин) с последующим сравнительно медленным затуханием вспышки. Является результатом катаклизмического процесса, возникающего в конце эволюции некоторых звёзд и сопровождающегося выделением огромного количества энергии.

Как правило, сверхновые звезды наблюдаются постфактум, то есть после того, как событие уже произошло, и его излучение достигло Земли. Поэтому природа сверхновых долго была неясна. Но сейчас предлагается довольно много сценариев, приводящих к подобного рода вспышкам. Комплексное изучение ранее полученных спектров и кривых блеска в сочетании с исследованием остатков и возможных звёзд-предшественников позволяет строить более подробные модели и изучать уже условия, сложившиеся к моменту вспышки.

В тему: В октябре 2020 года физики из Мюнхенского технического университета обнаружили на Земле следы вспышки сверхновой, которая произошла более 2 млн лет назад. По оценкам ученых, размеры взорвавшейся звезды в 11-25 раз превышали Солнце.