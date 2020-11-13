Не пропустите: на этих выходных жители ряда городов опять будут выбирать себе мэров

Главное: В воскресенье жители семи городов будут выбирать мэров во втором туре. Речь, в частности, идет о Луцке, Одессе и Сумах.

Детали: В воскресенье, 15 ноября, состоятся вторые туры выборов городских голов в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском. Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, в этот же день в территориальных громадах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов — в 12 поселковых советов, 37 депутатов — в 33 сельских советах.

Отмечается, что результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских председателей должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября включительно.

В то же время в ЦИК напомнили, что на 22 ноября назначено повторное голосование по выборам мэра еще в 12 городах, а именно: Днепре, Никополе, Славянске, Ужгороде, Бердянске, Броварах, Львове, Дрогобыче, Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

Между тем, как сообщает «Украинская правда», по прогнозу гражданской сети «Опора», из-за карантина и показателей заболеваемости коронавирусом явка на повторном голосовании будет значительно ниже, чем в первом туре местных выборов.

«Ситуация с антиковиднымы мерами такова, что явка на повторное голосование будет значительно ниже по сравнению с 25 октября в связи с объективными обстоятельствами, так как почти на 40% повысились показатели заболеваемости и общая официальная статистика является негативной», — заявила председатель правления сети Ольга Айвазовская.

В тему: 25 октября 2020 года в Украине прошли местные выборы. Участие в них приняли 10,5 млн избирателей. Таким образом явка составила чуть менее 37%.

В десяти областных центрах украинцы отдали предпочтение старым руководителям уже в первом туре. При этом двое мэров получили больше 80% голосов избирателей.