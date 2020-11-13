Украинские города массово отказываются вводить карантин выходного дня

Главное: Ряд украинских городов отказались вводить карантин выходного дня. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждает, что у мэров городов нет таких полномочий.

Детали: В Украине ряд городов отказались вводить карантин выходного дня, объясняя это тяжелыми последствиями для их экономики. По состоянию на сейчас отказались усиливать карантин: Львов, Мукачево, Черкассы, Тернополь, Краматорск, Славянск, Ровно, Житомир, Мариуполь, сообщает «РБК-Украина».

Главы этих городов считают, что ужесточение карантина в таком виде неэффективное, но последствия для городского бюджета значительные.

Кроме того, в регионах продолжают выступать против введения жесткого карантина на выходные. Сегодня вышли на митинг в Харькове, Запорожье, Черкассах, Кременчуге.

Отметим, карантин выходного дня предусматривает запрет на работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров и массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами; финансовые учреждения, СТО, доставка еды. В обычном порядке будет осуществляться инкассация и перевозка валютных ценностей.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что у городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства. Он заявил, что карантин выходного дня должны ввести на всей территории Украины. Об этом он заявил на совещании, передает пресс-служба правительства.

Шмыгаль провел селекторное совещание с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19.

«Решения правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных », - заявил он.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что возле крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

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