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Новости > Украина стала первой страной, присоединившейся к соглашению о колонизации Луны и Марса

Украина стала первой страной, присоединившейся к соглашению о колонизации Луны и Марса

Александр Панько
13.11.20 14:48
469
Украина стала первой страной, присоединившейся к соглашению о колонизации Луны и Марса

Главное: Украина стала девятой страной-участницей соглашения «Артемида», которое определяет общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Детали: Государственное космическое агентство Украины подписало Договоренности в рамках программы NASA «Артемида» о принципах сотрудничества в гражданском исследовании и использовании Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях и присоединилась к космическим агентствам других стран-участников программы. Как сообщает пресс-служба агентства, таким образом, Украина стала девятой страной, которая подписала Договоренности в рамках «Артемиды», и первой примкнувшей к ним после их первичного подописания.

«Это важно для Украины, потому что мы сможем реализовать свои собственные проекты в партнерстве с ведущими космическими агентствами мира. Это логичный шаг в продолжение того, что мы уже вступили в Moon Village Association. Украинские проекты впервые стали частью глобального сценария освоения Луны от ISECG, и логично, что мы дальше хотим реализовывать наш потенциал в рамках программы „Артемида“», — подчеркнул глава Госкосмоса Усов.

Также подписания Договоренностей будет способствовать обсуждению вопроса заключения Рамочного соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях (Рамочное соглашение от 31 марта 2008 потеряла силу 22 января 2019), расширению сотрудничества Украины и США по другим направлениям космической деятельности и возобновлению диалога государств в рамках украинско-американской рабочей группы по вопросам исследований и использования космического пространства в мирных целях, которая была создана 2016 году.

Украина имеет все научно-технические возможности и опыт, которые позволяют ей стать одним из весомых партнеров NASA во время реализации программы «Артемида».

В тему: В середине октября 2020 года США, Австралия, Канада, Италия, Япония, Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания подписали соглашение «Артемида», определяющее общие принципы исследования космоса и превращения Луны в площадку для исследования Марса.

Среди этих принципов, в частности:

— мирный характер исследований: все действия, проводимые в рамках программы «Артемида», должны иметь сугубо мирные цели;

— космические ресурсы: извлечение и использование космических ресурсов является ключом к безопасному и устойчивому исследованию, и стороны, подписавшие Соглашение «Артемида», подтверждают, что такая деятельность должна проводиться в соответствии с Договором о космосе;

— прозрачность: стороны, подписавшие Соглашение, будут вести свою деятельность прозрачно, чтобы избежать путаницы и конфликтов и др.

При этом в NASA допустили присоединение к Соглашению других стран «в ближайшие месяцы и годы».
Тэги: США, Япония, Украина, космос, Марс, наука, Луна, соглашение, Артемида

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