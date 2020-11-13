МВД решило облегчить жизнь автолюбителей на карантине

Главное: МВД на фоне карантинных ограничений, связанных с распространием коронавирусной болезни COVID-19, расширило перечень услуг, которые каждый автолюбитель может получить в электронном кабинете, не выходя из дома.

Детали: Главный сервисный центр МВД из-за сложившейся в Украине ситуации с коронавирусом определил перечень услуг, которые водители могут получить онлайн в своем электронном кабинете. Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, получить онлайн-услуги можно в электронном кабинете водителя по адресу https://e-driver.hsc.gov.ua/.

В частности, отныне с помощью онлайн-сервиса можно:

— заказать обмен и восстановления водительского удостоверения;

— проверить авто по VIN-коду;

— оплатить штрафы;

— верифицировать данные;

— назначить надлежащего пользователя.

В тему: 11 ноября 2020 года Кабинет министров принял решение о введении в стране карантина выходного дня, начиная с этих выходных до 30 ноября.