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Новости > Оказалось, что глобальное потепление происходит не только Земле

Оказалось, что глобальное потепление происходит не только Земле

Александр Панько
14.11.20 12:30
975
Оказалось, что глобальное потепление происходит не только Земле

Главное: Американские ученые зафиксировали десятикратный рост температуры во Вселенной за последний 10 млрд лет. Однако к глобальному потеплению на Земле это не имеет отношения.

Детали: Ученые Центра космологии и физики астрономических частиц Университета штата Огайо зафиксировали рост средней температуры газа во Вселенной в 10 раз за последние 10 миллиардов лет. Как сообщает Lenta.ru, по данным исследователей, сейчас она составляет около 2 млн градусов Кельвина.

По словам автора исследования И-Куань Чиана, рост температуры объясняется тем, что гравитация объединяет темную материю и видимое вещество в галактике и скопления галактик. В результате формирования гигантских космических структур огромные объемы газа становятся плотнее и разогреваются. Это подтверждает предсказание лауреата Нобелевской премии по физике 2019 года Джима Пиблза, который изложил теорию формирования крупномасштабной структуры во Вселенной.

В ходе научной работы специалисты оценили температуру газа, находящегося вдали от Земли, и сравнили его с температурой газа вблизи Млечного Пути и Солнечной системы. Поскольку чем дальше объект от наблюдателя, тем в более далеком прошлом он находится, ученые смогли определить, какой была температура вещества во Вселенной миллиарды лет назад. Расстояние до скоплений газа определялось через величину красного смещения, то есть степени смещения спектральных линий в красноволновую область спектра, что наблюдается при удалении объекта от наблюдателя (согласно закону Хаббла, скорость убегания далеких галактик зависит от расстояния до них).

Автор исследования уточняет, что рост температуры газа во Вселенной никак не связан с глобальным потеплением на Земле и не может считаться возможной причиной изменения климата. «Эти явления происходят в разных масштабах», — объяснил Чиан.

В тему: В феврале 2010 года физики из Брукхейвенской национальной лаборатории в США измерили температуру Вселенной.

Тэги: США, Вселенная, космос, наука, материк

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