На Земле нашли десятки тысяч новых организмов

Главное: Ученые обнаружили в океане и почве десятки тысяч новых микроогранизмов.

Детали: Международная группа исследователей обнаружила десятки тысяч новых видов бактерий и архей, которые нельзя культивировать в лабораторных условиях. Как сообщает Lenta.ru, микроорганизмы обнаружили с помощью метагеномики — способа, при котором анализируется генетический материал, выделенный из окружающей среды.

Ученые реконструировали тысячи геномов из метагенома — совокупности генов всех организмов в образце окружающей среды. Для этого они секвенировали выделенный и клонированный генетический материал, то есть установили нуклеотидную последовательность в цепочке ДНК. Это позволило определить сами гены и некодирующие области.

Отдельные фрагменты генома по кусочкам собираются в единый геном благодаря тому, что нуклеотидные последовательности одних сегментов цепочки ДНК перекрываются с сегментами других частей. Совокупность всех перекрывающихся сегментов называется контигом.

Чтобы получить геномы исследователи также прибегли к методу биннинга (англ. binning), когда для реконструированного гена с помощью специальных алгоритмов, разработанных биоинформатиками, ищется похожий ген (гомолог), принадлежащий уже известному живому существу. Исследователям удалось выявить 52515 геномов, многие из которых были реконструированы более чем на 50%. При этом 12556 геномов никогда раньше не секвенировались.

Образцы генетического материала были выделены из таких природных сред Земли, как океан, организм животных и почвы. Результаты исследования расширяют известное филогенетическое разнообразие бактерий и архей на 44%.

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