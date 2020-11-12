Коронавирус поразил 2/3 президиума Верховной Рады и парализовал работу КСУ
Предстоятель УПЦ расскажет о том, что принесет пользу и богатому и бедному
Главные новости за 12 ноября 2020 года
Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди
В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19
В Африке найден алмаз весом почти в тысячу карат
Предстоятель УПЦ рассказал, когда восстановится общение между Фанаром и РПЦ
Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Как папа римский стал... марксистом