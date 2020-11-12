Главные новости за 12 ноября 2020 года

— Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря карантину выходного дня украинцы в субботы и воскресенья преимущественно будут сидеть дома или гулять на свежем воздухе. По его мнению, период карантинных ограничений продлится до середины весны.

— За неделю до заболевания президента Украины Владимира Зеленского COVID-19 коронавирусом заразилась его пресс-секретарь Юлия Мендель. На данный момент он пребывает в специальной палате в «Феофании» и находится «в коммуникационном офлайне». При этом коронавирусной болезнью переболел уже каждый шестой народный депутат.

— Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель дала понять, что не болела коронавирусной болезнью COVID-19, как об этом сообщали СМИ.

— 19 ноября решится вопрос поставок вакцины от коронавируса в Украину. Наша страна получит около 8,5 млн доз.

— За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 11057 человек, умерли 198 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии. Кроме того, общее количество случаев заражения превысило 500 тыс.

— Врач-анестезиолог Сергей Дубров объяснил, почему некоторым людям тяжело дышится в защитной маске. Также он дал совет, что делать, чтобы ношение маски не вызывало такой дискомфорт.

— В Черкассах ночью в больницу не пустили роженицу, у которой начались схватки. Все де лов том, что она имела положительный тест на коронавирус.

— В Житомирской области в селе Веприн произошел скандал в детском саду. Там одна из матерей обвинила воспитателей в избиении ребенка.

— Еще шестеро футболистов киевского «Динамо» излечились от коронавируса. Впрочем, есть два новых положительных результата.

— Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумме Сваминатан рассказала, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы победить коронавирус.

— В период обострения эпидемиологической ситуации с гриппом ВОЗ обратила внимание на отличие этого вируса от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.

— Известный британский актер Хью Грант рассказал о том, как переболел коронавирусной болезнью в начале текущего года. Описывая свои ощущения он вспомнил об известном продюсере-насильнике Харви Вайнштейне.