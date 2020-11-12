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Новости > Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди

Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди

Автор: «Фраза»
12.11.20 17:17
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Якубин: Медведчук договорился о поставках российской вакцины в Украину вне очереди

Действующая украинская власть упорно отказывается признавать, что российская вакцина от коронавируса, о поставках которой договорился Виктор Медведчук, на данный момент является единственной в мире. Даже если такую вакцину разработают на Западе, то Украина ее получит в последнюю очередь. Такое мнение в эфире телеканала 112 Украина высказал кандидат политических наук Алексей Якубин, сообщает For-ua.com.

Он отметил, что причины, по которым власть отказывается от российской вакцины, не выдерживают никакой критики.          

«Ситуация в том, что российская вакцина, на данный момент является единственной. Мы сейчас слышим про американо-немецкую разработку, и она, кстати, тоже только в процессе сертификации. Но при этом, мы видим, что часть стран уже готовы ее использовать. Нам критиковали вакцину из РФ, говорили, что она не прошла сертификацию, что она на третьем этапе проверки, связанного с эффективностью. Американо-немецкая вакцина только приближается к этому этапу, и мы видим, что тут какой-то критики нет. Таким образом, мы можем сделать вывод, что вакцина из РФ – это реально доступная вакцина. После встречи с Виктором Медведчуком в России не отказались от своего предложения, что Украина может без очереди присоединиться к получению вакцины», – сказал кандидат политических наук.

Эксперт добавил, что, надеясь получить вакцину с Запада, украинская власть ставит под угрозу жизни украинцев.   

«На кону человеческие жизни, снятие различных карантинных ограничений, спасение экономики Украины. Потому что, если мы говорим про американо-немецкую вакцину, то до Украины, в лучшем случае, она дойдет в конце 2021 года», – добавил Алексей Якубин.

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным достиг договоренности о поставках российской вакцины от коронавируса в Украину.

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