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Новости > В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19

В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19

Александра Кудрявцева
12.11.20 17:05
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В Винницкой епархии УПЦ создадут Фонд помощи больным COVID-19
Главное: В Винницкой епархии Украинской Православной Церкви создадут Фонд помощи больным коронавирусной инфекцией COVID-19. 
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Винницкой епархии УПЦ, такое решение принято на собрании духовенства города Винницы, которое состоялось под председательством митрополита Винницкого и Барского Варсонофия.
 
На собрании архиерей ознакомил священнослужителей с «Рекомендациями духовенству и верующим Винницкой епархии в связи с продолжением карантина в Украине» и пояснил их особенности. Владыка выступил также с предложением создать специальный фонд помощи для больных коронавирусом.
 
«Митрополит Варсонофий предложил создать особый фонд для помощи духовенству и верующим, которые будут болеть COVID-19. Руководитель фонда будет назначен позже», – говорится в сообщении.
 
В тему: Митрополит УПЦ передал материальную помощь Антиохийской Церкви.
 

Тэги: УПЦ

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