В Африке найден алмаз весом почти в тысячу карат

Главное: В Ботсване обнаружен один из крупнейших алмазов в истории весом почти в 1 тыс. карат.

Детали: На юге Африки, в Ботсване, старатели нашли гигантский алмаз весом в 998 карат (199,6 г). Как сообщает Bloomberg, таким образом камень занял пятое место в списке самых больших алмазов из когда-либо найденных.

Находку сделала небольшая канадская компания Lucara Diamond, которая в 2019 году обнаружила здесь же второй по величине алмаз «Редкая находка» весом 1758 карат.

Впоследствии этот камень выкупил известный брэнд Louis Vuitton.

В тему: В январе 2018 года в Лесото был найден бесцветный алмаз весом 910 карат. На тот момент он стал пятым по величине в мире.

В конце того же года на руднике Diavik в Канаде был найден желтый алмаз весом в 552 карата (110 г). Он стал рекордсменом в Северной Америке.