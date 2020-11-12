Не стоит путать: названы основные отличия COVID-19 от гриппа

Главное: В период обострения эпидемиологической ситуации с гриппом ВОЗ обратила внимание на отличие этого вируса от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего болезнь COVID-19.

Детали: COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения? COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка

При тяжелой форме COVID-19 у пациентов наблюдаются также потеря аппетита, постоянная боль или давление в груди, температура выше 38 градусов и спутанность сознания. С такими симптомами следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, призвали в организации.

К врачам должны сразу же обращаться и люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины.

При этом в ВОЗ напомнили, что прививка от гриппа не защищает от коронавируса.

Отметим, что, по данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, на сегодняшний день эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

«За прошедшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них — дети», — заявил он на брифинге 12 ноября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с начала эпидсезона против гриппа вакцинировались 50,143 тыс. человек.

В тему: В апреле 2020 года китайские специалисты изучили истории болезни более 200 пациентов из Уханя и пришли к выводу, что наряду с известными симптомами COVID-19, такими как сильный кашель, потеря обоняния и вкуса, у части пациентов отмечаются невнятная речь, а также проблемы с координацией движений.

Известно также, что у больных коронавирусной болезнью могут наблюдаться сосудистые высыпания, а также появление крови в моче (гематурию) и общая слабость.

В середине того же года исследователи из Канадского офтальмологического общества заявили, что первичным симптомом коронавируса у человека может быть конъюнктивит.