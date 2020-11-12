В ВОЗ рассказали, когда человечеству удастся победить коронавирус

Главное: Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумме Сваминатан рассказала, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы победить коронавирус.

Детали: Для нейтрализации коронавируса необходимо вакцинировать около 70% населения мира. Но нужный эффект может быть только в том случае, если препарат пройдет все нужны этапы исследования и будет эффективным. Об этом заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумме Сваминатан, передает Explica.

При этом она отметила, что вакцина против коронавируса должна быть безопасной и эффективной, а также отвечать всем необходимым стандартам ВОЗ в этих областях.

«Ни одна компания, которая проводит исследования (по созданию вакцины против COVID-19), Не сможет немедленно сделать дозы для всех», — сказала глава департамента ВОЗ по вакцинам и иммунизации Кейт О’Брайен.

Специалист также отметила, что важно, чтобы все лаборатории продолжали свои исследования, даже если одна из них опережает другие. Кроме того, эксперты ВОЗ считают, что когда вакцины станут доступными для населения, первыми их должны получить медицинские работники и люди из групп риска.

Сваминатан пояснила, что на разработку вакцины обычно требуется 10 лет, а рекорд скорости сейчас составляет около 4,5 лет, но тот факт, что такая большая часть международного научного сообщества объединилась в этом исследовании, может сэкономить много времени и результат удастся получить значительно скорее.

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