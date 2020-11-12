Известный британский актер сравнил коронавирус с Харви Вайнштейном

Главное: Известный британский актер Хью Грант рассказал о том, как переболел коронавирусной болезнью в начале текущего года. Описывая свои ощущения он вспомнил об известном продюсере-насильнике Харви Вайнштейне.

Детали: Актер Хью Грант утверждает, что переболел коронавирусной болезнью COVID-19 еще в феврале текущего года. Как сообщает Lenta.ru, артист рассказал, что сначала у него пропало обоняние, так что он даже нюхал мусорные баки, чтобы хоть что-то почувствовать.

«В итоге я отправился домой и брызнул себе в лицо духи моей жены Chanel № 5. Я ничего не почувствовал, но ненадолго ослеп», — рассказал Грант, добавив, что после заражения сильно потел, а его глазные яблоки увеличились в три раза.

При этом он сравнил ощущения в грудной клетке с тем, как если бы на нее уселся «какой-то огромный человек вроде Вайнштейна».

В тему: 11 марта 2020 года суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании женщины в 2013 году и в принуждении другой жертвы к оральному сексу в 2006-м. Его приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Вскоре после этого он переболел коронавирусной болезнью COVID-19.