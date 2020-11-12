Врачи объяснили, почему в защитной маске тяжело дышать и рассказали, как этого избежать

Главное: Врач-анестезиолог Сергей Дубров объяснил, почему некоторым людям тяжело дышится в защитной маске. Также он дал совет, что делать, чтобы ношение маски не вызывало такой дискомфорт.

Детали: Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, почему в защитной маске трудно дышать и что делать, чтобы пользоваться ею было комфортнее. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Коронавирус_ифно.

«Мы дышим весь рабочий день в маске, находясь на работе, а также в общественных местах. Я не могу сказать, что это трудно. Если ты четыре часа работаешь в ковидном отделении, в костюме, маске, в очках, в щитке, то маска запотевает, пот стекает с лица на маску, маска становится влажной и дышать тяжело», — объяснил врач.

Он также сказал, как правильно пользоваться маской, чтобы дышать в ней было не трудно. «Если медицинскую маску менять каждые 3-4 часа, то совершенно не трудно в маске дышать», — отметил врач.

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