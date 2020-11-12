«Максимум — погулять по улице»: в Минздраве объяснили, что означает «карантин выходного дня»

Главное: Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря карантину выходного дня украинцы в субботы и воскресенья преимущественно будут сидеть дома или гулять на свежем воздухе. По его мнению, период карантинных ограничений продлится до середины весны.

Детали: Карантин выходного дня будет действовать в Украине с 00:00 субботы до 24:00 воскресенья. По мнению Министра здравоохранения Максима Степанова, три недели подобного режима помогут изменить ситуацию с распространением коронавируса в лучшую сторону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе брифинга 12 ноября он объяснил, что по выходным в Украине будет работать транспорт, аптеки, обменные пункты, магазины, которые торгуют продуктами питания, кормами и медицинскими изделиями, «все, что касается финансовых услуг», а также автозаправочные станции, за исключением зон питания.

«Все остальное: спортивные залы, фитнес-центры, рестораны, учреждения культуры, кинотеатры, театры, магазины, которые не торгуют (продуктами питания), торгово-развлекательные центры, магазины, торгующие одеждой, какими-то другими товарами, строительными материалами, все остальные — они на эти два дня будут закрыты», — объяснил министр.

«Когда мы закрываем все это, человек в субботу и воскресенье может максимум — это выйти погулять по улице, подышать воздухом. Все остальное просто закрыто, он либо будет дома, либо будет гулять по улице. Потому что нет ресторана, куда можно будет пойти, потому что закрыты другие учреждения, куда можно пойти. И таким образом, мы уверены, что будет уменьшено количество контактов — и как следствие, будет останавливаться распространение болезни», — заключил он.

При этом, как сообщает «Украинская правда», Степанов спрогнозировал, что период ограничений продлится до апреля следующего года.

В тему: 11 ноября 2020 года Кабинет министров принял решение о введении в стране карантина выходного дня, начиная с этих выходных до 30 ноября.

Тогда же правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».