Целая группа футболистов «Динамо» излечилась от коронавируса. Есть и новые заболевшие

Главное: Еще шестеро футболистов киевского «Динамо» излечились от коронавируса. Впрочем, есть два новых положительных результата.

Детали: В среду, 11 ноября, футболисты киевского «Динамо», которые не задействованы в играх за свои национальные сборные, сдали очередные тесты на коронавирус. К сожалению, новых случаев избежать не удалось.

В частности, позитивные тесты сдали защитник Артем Шабанов и полузащитник Александр Андриевский.

Впрочем, есть и позитивные новости. Негативные тесты получила целая группа игроков. Кроме вратарей Бущана и Бойко, о которых уже сообщалось, в этом списке оказались Виталий Мыколенко, Александр Караваев, Николай Шапаренко, Тудор Бэлуцэ, Георгий Цитаишвили и Миккель Дуэлунд.

В тему: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.

Также положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.

Накануне матча против «Шахтера» игроки киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Богдан Леднев сдали позитивные тесты на коронавирус.

На днях центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус. А накануне стало известно, что коронавирусом заболел молодой вратарь Руслан Нещерет.