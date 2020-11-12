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Новости > Количество украинцев, заразившихся коронавирусом, перевалило за полмиллиона

Количество украинцев, заразившихся коронавирусом, перевалило за полмиллиона

Александр Панько
12.11.20 10:43
997
Количество украинцев, заразившихся коронавирусом, перевалило за полмиллиона

Главное: За последние сутки в Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 11057 человек, умерли 198 больных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии. Кроме того, общее количество случаев заражения превысило 500 тыс.

Детали: По данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине диагностированы 11057 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли 198 человек.

В целом количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 500 тыс. чел. 11057 чел. умерли.

При этом за сутки выздоровели 6235 человек, за все время — 227694.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Киеве (931), Запорожской (799) и Киевской (700) областях.

Меньше всего — в Луганской области (84).

Данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса в Украине на 12 ноября 2020 года

За все время пандемии в Украине заболели 500865 человек, из них 227694 чел. Выздоровели, 9145 чел. — умерли.

График заболеваемости коронавирусом в Украине с начала эпидемии

В тему: 11 ноября 2020 года Кабинет министров принял решение о введении в стране карантина выходного дня, начиная с этих выходных до 30 ноября.

Тогда же правительство отказалось от зон карантина в Украине и ввело единые карантинные ограничения на всей территории. В соответствии с ними ограничивается деятельность заведений общественного питания и вводится «время для пенсионеров».

Тэги: здоровье, карантин, СНБО, новости Украины, коронавирус, COVID-19

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