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Новости > Коронавирус продолжает косить высшее руководство Украины

Коронавирус продолжает косить высшее руководство Украины

Александр Панько
12.11.20 10:01
915
Коронавирус продолжает косить высшее руководство Украины

Главное: Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр Алексей Резников заразились коронавирусом.

Детали: Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заразился коронавирусом. На своей странице в Facebook он сообщил, что чувствует себя нормально и уходит на самоизоляцию.

«Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь. Буду находиться на изоляции и работать дистанционно», — написал спикер, призвав украинцев придерживаться условий карнатина.

Скриншот сообщения председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в Facebook

О заболевании COVID-19 на своей странице в Facebook сообщил так же вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. «Чувствую себя нормально. Запахи, вкусы — все ок. Обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле — как после занятий спортом», — описал он свои ощущения, добавив, что также несколько охрип.

При этом чиновник отметил, что на самоизоляцию ушел еще вечером понедельника, 9 ноября.

Скриншот сообщения вице-премьер-министра Алексея Резникова в Facebook

В тему: Вечером 9 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию.

В тот же вечер стало известно о заражении главы Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним: За время пандемии коронавирусной болезнью COVID-19 заболели 75 народных депутатов, 77 сотрудников парламентского аппарата и 14 работников секретариата.

Тэги: Кабинет Министров Украины, Верховная Рада Украины, болезнь, здоровье, эпидемия, заражение, Алексей Резников, Дмитрий Разумков, коронавирус

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