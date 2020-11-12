Очередной игрок «Динамо» подхватил коронавирус. И снова вратарь

Главное: Вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет сдал положительный тест на коронавирус. Два других стража ворот — Денис Бойко и Георгий Бущан, выздоровели.

Детали: 18-летний вратарь киевского «Динамо» Руслан Нещерет сдал позитивный тест на коронавирус. Он уже покинул расположение молодежной сборной U-21.

Это третий голкипер «Динамо», у которого выявили коронавирус. Ранее позитивные тесты сдали Георгий Бущан и Денис Бойко, в результате чего молодой вратарь получил шанс дебютировать за первую команду киевлян и проявил себя отлично в матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

Всего за основной состав Нещерет успел провести два матча в УПЛ (победа над «Днепром-1» и поражение от «Шахтера»), а также дебютировал в Лиге чемпионов (поражение от «Барселоны»).

К счастью, Бущан и Бойко уже успели выздороветь. Накануне стало известно, что их последние тесты показали негативные результаты.

В тему: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.

Также положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.

Накануне матча против «Шахтера» игроки киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Богдан Леднев сдали позитивные тесты на коронавирус.

На днях центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус.