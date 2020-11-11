Скончался один из парней, расстрелянных в ресторане под Днепром

Главное: Один из парней, расстрелянных в ресторане под Днепром, скончался. Жизням остальных пострадавших ничего не угрожает.

Детали: В Днепропетровской области скончался один из пострадавших во время стрельбы в Першотравенске. Парень получил ранение головы и находился в коме. Об этом сообщает «Мост-Днепр» со ссылкой на знакомого умершего спортсмена.

Ростислав Мительский умер в больнице сегодня, 11 ноября. Он был самым тяжелым из всех пострадавших, поскольку получил тяжелое ранение головы и находился в коме третьей степени.

Ростислав Мительский был мастером спорта по казацкому двобою, призером чемпионатов и кубков мира и Европы, победителем всеукраинских чемпионатов и турниров по кикбоксингу. Парень учился на третьем курсе военно-юридического института Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

На сегодняшний день еще двое пострадавших находятся в больнице Мечникова. Угроз их жизни нет. У четвертого потерпевшего тяжелое ранение ноги и он нуждается в переливании крови.

В тему: На днях в городе Першотравенск (Днепропетровская область) группа неизвестных в ресторане расстреляла четверых парней. Один из них впал в кому.