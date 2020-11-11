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Новости > «Слуга народа» выходит из переговоров с Трухановым по коалиции: «Не пойдем на преступление против одесситов»

«Слуга народа» выходит из переговоров с Трухановым по коалиции: «Не пойдем на преступление против одесситов»

Автор: «Фраза»
11.11.20 11:55
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«Слуга народа» выходит из переговоров с Трухановым по коалиции: «Не пойдем на преступление против одесситов»

Партия Слуга народа прекратила переговоры с нынешним мэром Одессы Геннадием Трухановым по поводу коалиции в городском совете. Эту информацию подтвердил в своем блоге одесский депутат от «СН» Алексей Леонов.

«Ходят слухи, что якобы одесский̆ депутатский̆ корпус „Слуги народа“ во втором туре местных выборов будет поддерживать действующего мэра. Говорю за себя и официально заявляю: я не пойду на такое преступление против одесситов. Ведь за время нашей работы было обнародовано сотни фактов и десятки доказательств о хищении городского имущества, тотальной коррупции и злоупотреблении властью командой мэра», — написал Леонов.

Как сообщают источники, причина отказа от переговоров — то, что Геннадий Труханов уже не является фаворитом мэрской гонки и имеет все шансы ее проиграть, пишет From-ua.com.

Издание также информирует, что ранее о формировании коалиции на базе партии «Доверяй делам», «Слуга народа» и ЕС сообщал активист Марк Гордиенко. Однако на данный момент ситуации изменилась в связи с результатом Труханова в первом туре выборов одесского городского головы, который на 20% меньше, чем ему прогнозировали социологи. Впереди мэра Одессы ждет крайне сложный второй тур с кандидатом от ОПЗЖ Николаем Скориком.

«Мы не видим смысла сейчас в переговорах с Трухановым. Он больше не фаворит мэрской гонки», — отметил в разговоре источник в штабе «Слуги народа». — Он набрал больше оппонента в первом туре, но многие уже не верят в победу Труханова. По нему сильно ударило практически открытое сотрудничество с Порошенко и заигрывание с местными националистами. Есть большая вероятность, что одесситы ему этого не простят. Вести с ним сейчас переговоры абсолютно бессмысленно: амбиции у него как у мэра, а он уже, вполне вероятно, всего лишь руководитель одной из фракций в горсовете«.

В тоже время «Европейская солидарность» о коалиции с Трухановым уже договорилась. Это союз сформировался задолго до даты выборов: Труханов активно помогал ЕС, чтобы сделать их младшими партнерами в коалиции. Однако без «Слуг» голосов у союза Труханова и порошенковцев для большинства не хватает. А президентская партия в Труханова уже не очень верит.

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