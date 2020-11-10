В рабoте популярного мессенджера произошел масштабный сбой

Главное: Сегодня очередной масштабный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Почувствовали неудобства на себе и украинцы.

Детали: Во вторник, 10 ноября, в мессенджере Telegram произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Сбой затронул ряд стран.

В частности проблемы в работе нраблюдались в Украине, России, Беларуси, Германии, Китае и других странах Европы и Азии. Пользователи жаловались, что не могли подключиться, также не отправлялись сообщения.

В тему: В начале октября в работе Telegram случился глобальный сбой. Павел Дуров попытался его объяснить.

Неполадки в работе мессенджера также были зафиксированы 15 октября, 5 и 9 ноября, но они были кратковременными.