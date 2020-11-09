Главные новости за 9 ноября 2020 года

— Президент Украины Владимир Зеленский сдал положительный тест на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию.

— Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов объяснил, что подразумевает собой карантин выходного дня. По его словам, полный локдаун очень больно ударит по среднему и малому бизнесу.

— Представители малого бизнеса перекрывали движение на международных трассах во Львовской области с требованием сохранить упрощенную систему налогообложения и отменить введение кассовых аппаратов.

— Дополнительные ограничения и усиление карантина в эпидемической ситуации в Украине, вряд ли помогут. Такое мнение высказала вирусолог Алла Мироненко.

— Согласно прогнозу украинских ученых, суточное число новых случаев коронавируса к середине ноября может составить от 9079 до 13968 при среднем значении 10949.

— УЗИ легких лучше диагностирует коронавирусное заболевание COVID-19, чем рентген грудной клетки. По данным врача-инфекциониста Ольги Голубовской, рентген не всегда отображает очаги «ковидного воспаления».

— По словам врача-инфекциониста Евгении Менжулиной, лечением коронавируса должны заниматься специалисты. Самолечение может привести к серьезным усложнениям.

— Коронавирус может оставаться в организме человека навсегда, ведь иммунитет к болезни вырабатывается нестойкий. Ученые начали сомневаться в действенности вакцины, на которую надеется человечество.

— В Одессе местная ТИК не смогла объявить результаты голосования на выборах депутатов областного совета, поскольку в компьютер, где хранился протокол голосования, попал вирус.

— Возле станции метро «Почайная» в Киеве пенсионер сбил пакетом мотоциклиста, решившего объехать автомобильную пробку по тротуару.

— Лидеры ряда государств до сих пор не поздравили Джо Байдена с победой на выборах президента США. Среди них Турция, Россия и Китай.

— В Объединенных Арабских Эмиратах отменили наказания за употребления алкоголя, попытку самоубийства и разрешили сожительство для пар, не состоящих в браке.

— Обнаружить аккаунт Дональда Трампа в Twitter с некоторых пор можно по слову «loser», которое переводится с английского как «проигравший», а также «неудачник». В соцсети объясняют это особенностью поискового алгоритма.