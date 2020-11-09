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Новости > Зеленский заболел коронавирусом

Зеленский заболел коронавирусом

Агата Кловская
09.11.20 17:28
1239
Зеленский заболел коронавирусом

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский сдал положительный тест на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заболел COVID-19. Он уйдет на самоизоляцию, но продолжит выполнять президентские полномочия. Об этом он сообщил в своем Telegram.

По его словам, он получил положительный результат, несмотря на все карантинные меры.

«У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!», — отметил Зеленский.

Эту информацию подтвердили и в офисе президента.

В тему: Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По его словам временный режим карантина на выходные ориентировочно продлится несколько недель и поможет «нам избежать жесткого локдауна».

Тэги: общество, политика, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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