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Новости > Стало известно, сколько в Украине продлится «карантин выходного дня»

Стало известно, сколько в Украине продлится «карантин выходного дня»

Автор: «Фраза»
09.11.20 15:36
618
Стало известно, сколько в Украине продлится «карантин выходного дня»

Главное: Карантин выходного дня в Украине продлится несколько дней. Как ожидает руководство страны, это поможет избежать локдауна.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов для контроля ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба главы государства, по его словам временный режим карантина на выходные ориентировочно продлится несколько недель и поможет «нам избежать жесткого локдауна».

«Таким образом мы избежим большого увеличения больных и успеем подготовить необходимое количество коек. Увеличение количества коек, ношение масок и временный карантин выходного дня дадут хороший эффект. Наш сценарий развития эпидемической ситуации в холодное время года будет далеко не худшим», — подчеркнул Зеленский.

В тему: Сегодня министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о введении в стране так называемого «карантина выходного дня». Это означает, что в субботу и воскресенье будут работать только продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт, заправки, ветеринарные аптеки. Рестораны и кафе будут работать исключительно на вынос. Остальным магазинам и ТРЦ будут рекомендовать не открываться в выходные дни.

Тэги: здоровье, эпидемия, карантин, Максим Степанов, выходной день, Владимир Зеленский, коронавирус

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