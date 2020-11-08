Зеленский уже поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Главное: По предварительным данным, победителем выборов президента в США стал Джо Байден. С победой его уже поздравили президенты Европейского совета и Украины. В то же время действующий президент Дональд Трамп отказывается признавать поражение.

Детали: По предварительным данным, Джо Байден получил более 270 голосов выборщиков и стал победителем президентских выборов в США. Как сообщает «Украинская правда», победу ему принесла Пенсильвания. При этом еще не завершен подсчет в других штатах, в частности, в Аризоне и Неваде, где Байден также удерживает лидерство

Отметим, что победу Байдена признала также информационная корпорация Fox News, владелец которой Руперт Мердок является известным симпатиком Республиканской партии.

По данным издания, Байден скорее всего получит ровно столько же голосов выборщиков, сколько было у Трампа в 2016 году — 306.

Байден уже призвал американцев оставить позади жесткую риторику и объединиться как нация. «Впереди много работы, но я обещаю, что буду президентом для всех американцев, независимо от того, голосовали ли вы за меня или нет. Я сохраню веру, которую вы мне вложили», — написал он на своей странице в Twitter.

При этом он опубликовал соответствующий ролик:

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

В то же время, как сообщает «Европейская правда», действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Байден победил нечестно. «Мы все знаем, почему Джо Байден спешит выдать себя за победителя, и почему его медиа-союзники так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда была раскрыта», — заявил он, добавив, что «выборы еще далеки от завершения» и «Байден не был признан победителем ни в одном из ключевых штатов».

Он напомнил, что в Пенсильвании наблюдателям республиканцев не дали доступ для наблюдения за подсчетом голосов и объявил об оспаривании результатов в суде, «чтобы обеспечить полное соблюдение избирательного законодательства и определение законного победителя».

«Американский народ имеет право на честные выборы: это означает подсчет всех законных бюллетеней, а не подсчет каких-либо незаконных бюллетеней. Это единственный способ обеспечить полное доверие общественности к нашим выборам» — заключил Трамп.

Между тем, Байдена уже поздравили с победой руководитель Европейского совета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский.

«Поздравляем Джо Байдена и Камалу Харрис. Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче», — написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Глава Офиса президента Андрей Ермак пригласил их посетить с визитом Украину.

В тему: Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков 4 ноября 2020 года Дональд Трамп объявил о своей победе.

5 ноября он потребовал остановить подсчет голосов и пообещал судиться в штатах, где одержал победу Джо Байден.