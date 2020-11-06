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Новости > В Москве умер народный артист Украины

В Москве умер народный артист Украины

Александр Панько
06.11.20 16:17
798
В Москве умер народный артист Украины

Главное: В Москве умер культовый советский, российский и украинский сатирик Михаил Жванецкий. Соболезнования в связи со смертью выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Детали: В Москве на 87-м году жизни умер известный советский и российский сатирик, народный артист Украины Михаил Жванецкий. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на концертного директора артиста Олега Сташкевича.

При этом о причинах смерти не сообщается. Однако, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на журналиста и телеведущего Владимира Познера, бывшего его другом, у Жванецкого была болезнь.

Издание напоминает, что в октябре сатирик ушел со сцены, объяснив это своим возрастом. В июне Жванецкий признавался, что в последнее время чувствует себя очень плохо. «Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за того, что объявили карантин», — говорил сатирик.

Свои соболезнования в связи с кончиной уже выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Сочувствие всем, кто его любил и знал. Я — среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью», — написал он на своей странице в Twitter.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского в Twitter

Справка: Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Народный артист Украины (1999 год) и России (2012 год), а также лауреат премии президента России. Основатель и бессменный руководитель Московского театра миниатюр.

Летом в 2015 году Министерство культуры Украины внесло его в «белый список» исполнителей, поддерживающих территориальную целостность страны и выступающих против агрессии.

Известен сотнями монологов и миниатюр, среди которых «Одесский пароход», «Как хоронят в Одессе», «Любовь (коротко)», «В Греческом зале», «Моя Одесса» и множество других.

В тему: 28 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин вручил Жванецкому орден «За заслуги перед Отечеством» III степени за «большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Тэги: болезнь, Украина, Россия, смерть, культура, Михаил Жванецкий, Владимир Зеленский

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