Во время ремонта на одной из кировоградских шахт погиб рабочий

Главное: На шахте в Кировоградской области произошла трагедия. Тут погиб человек.
Детали: В пгт Смолино (Кировоградская область) произошла трагедия. Как сообщают в ГСЧС, тут во время ремонта погиб рабочий.
Еще один сотрудник получил травмы.
Все произошло на шахте государственного предприятия «Смолинская».
Спасатели информируют: «На горизонте 640 метров во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще один человек пострадал».
Труп и пострадавшего достали на поверхность.
Сейчас шахта работает в штатном режиме.
В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что во Львовской области погиб шахтер.