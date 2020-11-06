Во время ремонта на одной из кировоградских шахт погиб рабочий

Главное: На шахте в Кировоградской области произошла трагедия. Тут погиб человек.

Детали: В пгт Смолино (Кировоградская область) произошла трагедия. Как сообщают в ГСЧС, тут во время ремонта погиб рабочий.

Еще один сотрудник получил травмы.

Все произошло на шахте государственного предприятия «Смолинская».

Спасатели информируют: «На горизонте 640 метров во время проведения ремонтных работ, в результате удара ковша погиб человек, еще один человек пострадал».

Труп и пострадавшего достали на поверхность.

Сейчас шахта работает в штатном режиме.

В тему: 21 августа 2020 года мы писали, что во Львовской области погиб шахтер.