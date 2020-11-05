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Новости > Главные новости за 5 ноября 2020 года

Главные новости за 5 ноября 2020 года

Агата Кловская
05.11.20 18:59
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Главные новости за 5 ноября 2020 года

— Ситуация с коронавирусом в Украине остается очень сложной. В четверг, 5 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов привел новые цифры. Чиновник сообщил, что за последние сутки в стране выявили еще 9 850 случаев заразы, что является новым антирекордом.

— Минздрав Украины предлагает ввести в стране более строгий карантин. Могут быть введены ограничения по работе бассейнов, ТРЦ, спортзалов и других объектов.

— Под стенами Верховной Рады Украины произошел конфликт между двумя депутатами от «Слуги народа». Там сцепились Гео Лерос и Александр Юрченко.

— В Верховной Раде Украины продолжаются разборки между бывшими «слугами народа» Александром Юрченко и Гео Леросом. Юрченко говорит, что его оппонент напал на него сзади и избил ногами.

— Появилось видео драки бывших «слуг народа» Александра Юрченко и Гео Лероса в парламенте.

— Украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране. Связано это с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

— В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на понедельник, 9 ноября. Синоптики обещают, что по стране будет сухо и малооблачно.

Тэги: Верховная Рада Украины, драка, общество, карантин, политика, Минздрав, новости Украины, коронавирус, Гео Лерос, Александр Юрченко

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