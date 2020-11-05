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Новости > Бизнесмены намерены перекрыть международные трассы по всей Украине

Бизнесмены намерены перекрыть международные трассы по всей Украине

Агата Кловская
05.11.20 16:41
620
Бизнесмены намерены перекрыть международные трассы по всей Украине

Главное: Украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране. Связано это с провалом голосования за законопроект, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП.

Детали: После того как Рада провалила голосование законопроекта по РРО, который предусматривает отсрочку введения кассовых аппаратов для ФОП, украинские предприниматели намерены перекрывать международные трассы по всей стране, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. А если до 21 ноября парламент не примет соответствующие законы, то представители микробизнеса будут вынуждены перекрывать дороги на длительный срок. Об этом сказано в заявлении движения #SaveФОП, опубликованном в Facebook.

«Констатируем, что председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Гетманцев и его приспешники, откровенно саботируют все положительные законодательные предложения, а своими действиями существенно ухудшают условия ведения предпринимательской деятельности для физических лиц-предпринимателей и фактически уничтожают микробизнес в Украине», — сказано в сообщении.

Уточняется, что микропредприниматели разочарованы пренебрежением их требованиями и нарушением договоренностей, а также возмущены законодательными инициативами, которые ставят физических лиц-предпринимателей на грань выживания.

«Все правовые методы коммуникации институтов гражданского общества в части сохранения микробизнеса и принятия крайне важных законопроектов №№ 3853-1(2), 3993 движением #SaveФОП исчерпаны», — заявили в организации.

Теперь активисты движения #SaveФОП намерены провести региональные акции «Право на труд» путем предупредительных краткосрочных перекрытий международных трасс с 5 по 17 ноября. Цель акций — привлечь внимание к вопросу сохранения микробизнеса в Украине.

«Если Верховная Рада Украины до 21 ноября не примет законопроекты №№ 3853-1(2), 3993 за основу и в целом и центральная исполнительная власть не примет решение относительно запрета выборочного закрытия любого бизнеса в Украине на время карантина, активисты движения #SaveФОП планируют провести долгосрочное перекрытия международных трасс по всей территории Украины», — говорится в заявлении.





В тему: В июне 2018 года Кабинет министров собирался разрешить украинским предпринимателям использовать вместо кассовых аппаратов смартфоны и планшеты.


						
						
						
						
						

                        

                    

                

                
 
                
                                    Тэги: дорога, Украина, предприниматели, трасса, политика, новости Украины, перекрытие


                
				
									
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05.11.20 09:28

            
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                    Автор:
                                            
                            Александр Флоранский
                        
                                    

            

        

    




					

					

						


    
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                    Автор:
                                            
                            Агата Кловская
                        
                                    

            

        

    





					

				

				

					

						
    

        
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                                Андрей Шахов
                            
                                            

                

            

        

    

    

					

					

						
        

            
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05.11.20 16:01

                                        
Спецназначенец Порошенко Сергей Кривонос безосновательно получил звание «генерала»

                                        

                                                

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05.11.20 18:59

                
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05.11.20 18:59 

                    

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05.11.20 18:56 

                    

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05.11.20 16:41 

                    

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05.11.20 16:41 

                    

                                                Бизнесмены намерены перекрыть международные трассы по всей Украине

                
            
                                                                                                                                                                            




    		
		

		
		
    
	
    


    
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	                        				Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
				
                            

                        

                    
                    
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

                

                        

    


    

        

                            

                    
                        

                            

	                        				Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео
				
                            

                        

                    
                    
Драка бывших «слуг народа» в Раде попала на видео

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются
				
                            

                        

                    
                    
Напал сзади и бил ногами... Разборки бывших «слуг народа» в Раде продолжаются

                

                            

                    
                        

                            

	                        				В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов
				
                            

                        

                    
                    
В Украине могут ограничить работу бассейнов, спортзалов и других объектов

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Под Радой сцепились «слуги народа»
				
                            

                        

                    
                    
Под Радой сцепились «слуги народа»

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Отныне в Киеве в метро без маски не попасть
				
                            

                        

                    
                    
Отныне в Киеве в метро без маски не попасть

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Американцы выбрали сенатором… трансгендера
				
                            

                        

                    
                    
Американцы выбрали сенатором… трансгендера

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение
				
                            

                        

                    
                    
Стало известно, сколько школ в Украине перешли на дистанционное обучение

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США
				
                            

                        

                    
                    
Трамп уже объявил себя победителем президентских выборов в США

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное
				
                            

                        

                    
                    
Каким будет iPhone 13? Стало известно кое-что любопытное

                

                            

                    
                        

                            

	                        				Голландцы собрали очень необычный автомобиль
				
                            

                        

                    
                    
Голландцы собрали очень необычный автомобиль

                

                    

        

            
fraza.com

            

                

                

            

        

    

    



    


    

        
            Новости блогосферы
        
    

                                
            
                    
24.10.20 09:05 

                    

                                                    
                                                Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!

                
            
                                        
            
                    
17.10.20 21:59 

                    

                                                    
                                                Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского

                
            
                                        
            
                    
12.10.20 20:29 

                    

                                                    
                                                Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

                
            
                                        
            
                    
09.10.20 20:48 

                    

                                                    
                                                Как папа римский стал... марксистом

                
            
                                





    
    

            
Опрос

            

                
На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

                
    
                    
                                            
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посмотреть результаты

            

        

        


    
            
    

	
	
	
    


    


    











    

        
        

            
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