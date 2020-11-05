В Киеве заминировали одну из центральных станций метро

Главное: В Киеве на вход и выход закрыта одна из центральных станций метро. Поступило сообщение о минировании.

Детали: В Киеве станция метро «Площадь Льва Толстого» и пересадка на станцию «Дворец спорта» закрыты на вход и выход. Неизвестный сообщил о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, поступил анонимный звонок о минировании. Сейчас информация проверяется.

Отметим, только вчера Верховная рада приняла за основу законопроект об ужесточении наказания за ложное минирование. Планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

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