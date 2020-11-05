Появился прогноз на ответный матч «Динамо» против «Барселоны»

Главное: Каковы шансы «Динамо» в ответном матче против «Барселоны»? Появился прогноз.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на ответный матч киевского «Динамо» против «Барселоны» в рамках четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча пройдет 24 ноября на НСК «Олимпийский».

Несмотря на уверенную игру нашей команды в Каталонии, специалисты в нее не верят.

На победу киевлян ставят 7 к 1, на ничью – 5,5 к 1, а на победу испанцев – 1,33 к 1.

Самым вероятным исходом поединка считают победу «Барселоны» со счетом 2-0 (7 к 1).

В тему: 5 ноября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов разбирал матч «Барселона» – «Динамо».