Найдена связь между прививкой от гриппа и тяжестью коронавируса

Главное: Стало известно о связи между прививкой от гриппа и тяжестью коронавируса. О ней говорят ученые.

Детали: Исследователи из университета Флориды заявили, что вакцина от гриппа как минимум в течение года снижает тяжесть коронавирусной болезни. Их цитирует издание Journal of the American Board of Family Medicine.

Ученые говорят: «Пациенты, заразившиеся коронавирусом, которые не получали вакцину, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу и почти в 3,3 раза – в отделения интенсивной терапии».

Отмечается, что проводился анализ медицинских карт более двух тысяч человек возрастом от восемнадцати лет.

В тему: 5 ноября 2020 года мы писали, что составлен список симптомов коронавируса.