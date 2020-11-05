Ученые узнали кое-что странное о глазах и коронавирусе

Главное: Может ли коронавирус попасть в организм через глаза? Ответ дали ученые.

Детали: Исследователи из университета Вашингтона в Сент-Луисе сообщили, что коронавирус не может попасть в наш организм через роговицу глаза. Их цитирует издание Cell Reports.

В публикации сказано, что американские ученые проводила эксперименты с роговицей двадцати пяти доноров среди людей, а также с мышами, подвергая их воздействию трех вирусов: SARS-CoV-2, вируса Зика и вируса простого герпеса HSV-1.

Было установлено: «Вирусы Зика и герпеса способны воспроизводиться в роговице, а коронавирус не может этого делать».

При этом эксперты призывают не отказываться от использования медицинскими работниками защитных очков при работе с COVID-положительными пациентами, пока не будет установлено, что коронавирус не может попасть в организм человека через глаза.

В тему: 5 ноября 2020 года мы писали, что составлен список симптомов коронавируса.