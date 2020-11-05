На Николаевщине пьяная женщина «потеряла» свою маленькую дочурку

Главное: 4 ноября вечером в Николаевской области в полицию обратилась женщина, которая заявила об исчезновении дочери. В итоге оказалось, что девочку к себе забрала ее родная тетка, поскольку мама ребенка была пьяной.

Детали: Накануне, 4 ноября, около 17:00 в полицию позвонила 36-летняя женщина и заявила об исчезновении ее малолетней дочери. Заявительница рассказала, что у нее трое детей, и она отвлеклась на время со своей матерью, а потом увидела, что четырехлетней девочки, которая играла у дома, нет. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы Витовского ОП и участковый, которые установили, что девочка находится с теткой, которая, увидев сестру с матерью в нетрезвом состоянии, и что дети находятся вообще без какого-либо контроля взрослых, чтобы обезопасить хотя бы маленькую племянницу, забрала ее.

Полицейские составили относительно горе-матери два административных протокола: по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», что влечет за собой наложение штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан, и по ст. 178 КУоАП за появление в общественном месте в пьяном виде (также карается штрафом). С женщиной провели профилактическую беседу и предупредили, что ненадлежащее исполнение родительских обязанностей влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

В тему: В августе нынешнего года в Бердичеве пьяная горе-мать била по голове младенца за то, что тот слишком громко плакал.