В одной из европейских столиц запустили интересную экологическую акцию

Главное: В Копенгагене бесплатно раздают деревья. Названа цель такой акции.

Детали: В Копенгагене началась необычная акция. Тут бесплатно раздают саженцы деревьев.

Власти датской столицы говорят, что выдадут их любому, но при условии: необходимо ухаживать за будущим деревом.

В мэрии призывают высаживать саженцы в общедоступных местах, однако делать это следует не дальше, чем за десять метров от общественного пространства, чтобы всем была видна хотя бы крона.

Отмечается, что принять участие в акции могут жители, кооперативы, домовладельцы и компании.

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