Составлен список симптомов коронавируса

Главное: Какие симптомы коронавируса встречаются чаще всего? О них поведал пульмонолог.

Детали: Российский пульмонолог Сергей Авдеев составил список симптомов коронавируса. Его цитирую местные СМИ.

Эксперт говорит, что температура тела выше 37,5 градусов встречается у 90% заболевших коронавирусом.

Кроме этого он назвал таким признаки: «Слабость и утомляемость, а также кашель – 40%, отдышка – 30%, головная боль – 20%, боль в горле – 10%».

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