Коронавирус наступает на Украину: новые страшные цифры

Главное: В Украине растет число больных коронавирусом. Появились новые цифры.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине остается очень сложной. В четверг, 5 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов привел новые цифры.

Чиновник сообщил, что за последние сутки в стране выявили еще 9 850 случаев заразы, что является новым антирекордом.

С начала пандемии заразились уже 430 467 человек.

Отмечается, что больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Киеве (983, это антирекорд для города), а также Харьковской (771), Хмельницкой (550), Запорожской (523) и Донецкой (506) областях.

Информируется, что за отчетный период провели 75 598 тестирований (методом ПЦР – 46 856, методом ИФА – 28 742).

За сутки от коронавируса умерли 193 человека, а за все время – 7 924 человека.

Также за отчетный период выздоровели 8 378 людей (всего – 184 782 человека).

Сейчас борьбу с заразой продолжают 245 685 человек.

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