Сотрудники одесского детсада воровали еду

Главное: Одесская полиция возбудила дело по факту хищения продуктов, которые предназначались для приготовления пищи детям в садике. Устанавливаются злоумышленники.

Детали: В Одессе полиция открыла дело по факту кражи продуктов питания работниками детсада. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Как отметили в ведомстве, к правоохранителям обратилась мать ребенка, посещающего детский сад на улице Краснова.

«Она сообщила, что работники детского сада похищали продукты питания, которые предназначались для приготовления пищи детям», — сказано в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Ведется следствие, устанавливаются злоумышленники, причастные к правонарушению.

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