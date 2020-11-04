Главные новости за 4 ноября 2020 года

— Украина не будет идти по пути стран Европы, которые ввели полный локдаун. Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

— В Офисе президента Украины объяснили, что именно предусматривает ужесточение карантинных ограничений в стране. Общественный транспорт будет работать и дальше.

— Коронавирус атакует Украину. Число заболевших и погибших растет.

— 912 школ в Украине перешли на дистанционное обучение. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

— Киев имеет шансы оказаться в «красной» карантинной зоне. По словам начальника ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана, случиться это может уже на следующей неделе.

— В Киеве усиливают контроль масочного режима в метро. Связано это с ростом заболеваемости коронавирусом.

— Врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский объяснил, чем коронавирус отличается от гриппа.

— Курс гривны снижается. Доллар и евро дорожают.

— В Кривом Роге четвероклассник решил оригинально сорвать уроки. Он сообщил в полицию о минировании школы.

— Игроки «Динамо», прибывшие в Испанию на матч с «Барселоной», сдали негативные тесты на коронавирус, поэтому поединок состоится в любом случае. Наставник киевлян Мирча Луческу хотел бы, чтобы его перенесли.

— Апелляционный суд Милана оправдал бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. В прошлом году он был осужден на 24 года тюрьмы.

— Подсчет голосов на выборах президента США продолжается. Что известно на данный момент?