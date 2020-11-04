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Новости > В Италии оправдали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого посадили на 24 года

В Италии оправдали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого посадили на 24 года

Агата Кловская
04.11.20 09:09
332
В Италии оправдали украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого посадили на 24 года

Главное: Апелляционный суд Милана оправдал бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. В прошлом году он был осужден на 24 года тюрьмы.

Детали: Украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокели во время боевых действий на Донбассе. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

«Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его», — написала омбудсмен.

Теперь военнослужащий вернется в Украину.

«Решением апелляционного суда Милана Маркив освобожден от всех обвинений. Маркив свободный и возвращается в Украину», — написал в своем Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Освобождение Маркива из-под стражи также подтвердил глава украинского МВД Арсен Аваков.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение по освобождению украинского военного Виталия Маркива из итальянской тюрьмы. По его словам, эта победа придает сил в борьбе за остальных украинцев, находящихся в плену или в тюрьме за границей. Об этом президент заявил в Telegram.

В своем заявлении Зеленский поблагодарил всех причастных к итоговому положительному вердикту итальянскому суда по апелляции.

В тему: В июле 2017 года замкомандира батальона Национальной гвардии Виталия Маркива арестовали в Италии по наводке французского журналиста.

12 июля 2019 года бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива осудили на 24 года за причастность к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.

Тэги: общество, Италия, политика, Арсен Аваков, Милан, Антон Геращенко, Виталий Маркив, Владимир Зеленский, новости Украины

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