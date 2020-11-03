Лига чемпионов: «Шахтер» разгромно проиграл немцам в Киеве

Главное: Донецкий «Шахтер» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов играл в Киеве с менхенгладбахской «Боруссией» и проиграл с разгромным счетом 0:6.

Детали: Сегодня, 3 ноября, донецкий «Шахтер» сыграл свой третий поединок группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», соперниками подопечных Луиша Каштру была немецкая «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Начали «горняки» поединок очень плохо и уже к исходу получаса горели со счетом 0:3. Уже на восьмой минуте Плеа из-под ноги Бондаря замкнул прострел с правого фланга Ляйнера. Спустя десять минут Крамер мощно пробил по воротам Трубина и мяч от ноги все того же Бондаря влетел в сетку. А на 26-й минуте Плеа пушечным выстрелом в левый верхний угол оформил «дубль».

Все шло к тому, чтобы команды шли отдыхать, но за минуту до свистка на перерыв Бенсебаинин в борьбе с Бондарем сделал счет 4:0 в пользу своей команды.

На второй тайм Каштру выпустил на поле сразу три новых футболиста, но это не особо помогло. На 65-й минуте Трубин неудачно выбил мяч, немцы сразу же доставили его в штрафную и Штиндль пробил точно в угол. А за десять минут до финального свистка Плеа оформил «хет-трик», выйдя один на один с голкипером «Шахтера».

Пожалуй все, что можно вспомнить у ворот Зоммера – отличный шанс Тете, но бразилец его упустил.

В итоге – разгромное домашнее поражение «горняков» со счетом 0:6.

В тему: В первом туре «Шахтер» на выезде сенсационно обыграл мадридский «Реал» со счетом 1:0.

В матче второго тура в Киеве «горняки» сыграли 0:0 с итальянским «Интером».