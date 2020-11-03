В РПЦ заявили о неизменности позиции относительно легализации однополых браков

Главное: Позиция Русской Православной Церкви относительно недопустимости легализации однополых браков остается неизменной.

Детали: Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Позиция Русской Православной Церкви в этом отношении совершенно однозначна. Мы говорим не только о том, что гомосексуальный союз не является семьей, но выступаем и против его легализации в какой бы то ни было юридической форме. Мы считаем, что любая его легализация тем самым узаконивает противоестественное сожительство и придает этому союзу черты семьи, даже если формально он не будет назван семьей в законодательстве», — подчеркнул митрополит Иларион.

По его мнению, если какие-то люди выбирают определенный образ жизни, то это значит, что они сознательно становятся на позицию, которая противоречит учению Церкви.

«Мы с пастырской ответственностью относимся к людям, имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию: не выгоняем их из церкви, не отлучаем от Церкви. Они приходят к нам на исповедь. Мы с ними работаем, помогаем им преодолеть это влечение, если они действительно стремятся к тому, чтобы его преодолеть. Но узаконить это сожительство и сказать, что это нормально, как говорят сегодня многие психологи, мол, если у человека такие наклонности, значит это нормально, значит, он должен себя реализовать так, а не иначе — с этим мы согласиться никак не можем», — заявил митрополит Иларион.

Как сообщалось ранее, председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, что запрет на однополые отношения, как и запрет на супружескую измену, является частью ценностной мировоззренческой системы христианства.

В тему: В РПЦ заявили о недопустимости церковного и государственного узаконивания однополых браков.